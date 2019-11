AAR Li ÑU Bok: Guy Maruis Sagna et Fatou Blondin prennent la relève et appellent à un grand rassemblement ce mercredi pour dire non à l’augmentation de l’électricité

La plateforme AAR LI NU BOKK a procédé à une évaluation sans complaisance de ses missions, ses objectifs, ses modes d’intervention et ses résultats, après six mois d’activités. Le Docteur Cheikh Tidiane DIEYE et M. Aliou SANE ont ainsi cédé la coordination de la plateforme à M. Guy Marius Sagna et Madame Ndeye Fatou Diop Blondin.



Ces derniers, qui vont assurer le fonctionnement de la plateforme pendant les six prochains mois, démarrent leur activités de coordination par un grand rassemblement ce mercredi 27 novembre à la Place de la Nation, ex-Obélisque pour dire "non à l'augmentation des prix de l'électricité"

"(...) convaincu que le Gouvernement n’aurait pas eu besoin de recourir à la hausse du prix de l’électricité s’il avait géré les permis d’exploration de pétrole et de gaz d’une manière avantageuse pour le pays, AAR LI NU BOKK invite les citoyennes et citoyens sénégalais à s’opposer farouchement à toute hausse du prix de l’électricité. La Plateforme se réserve le droit d’organiser la lutte du peuple sénégalais pour refuser de supporter les errements, l’incurie et l’incompétence du Gouvernement", lit-on dans le propos liminaire de ladite plateforme de ce mardi..



La Plateforme dit également prendre acte du démarrage des auditions par le Doyen des juges. Elle invite l'autorité judiciaire "à agir d’une manière rapide et impartiale pour retrouver et sanctionner tous ceux qui seront rendus coupables d’acte de corruption dans la gestion du pétrole et du Gaz. Elle rejettera toute décision judiciaire tendancieuse et inéquitable".