AC Milan : Filippo Inzaghi se réjouit du retour d’Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic (38 ans) est revenu cet hiver au Milan AC, pour aider son club de cœur, en difficulté cette saison (10e de Serie A). Passé chez les Rossoneri entre 2010 et 2012, le Suédois avait marqué 59 buts en 89 matches toutes compétitions confondues. Ainsi, son retour a été vécu comme une très bonne nouvelle par les fans milanais, et pas que.



Son ancien coéquipier au Milan, Filippo Inzaghi, désormais entraîneur de Benevento en Serie B s’est réjoui de voir Ibra débarquer en Lombardie. « S’il est de retour, cela signifie qu’il croit pouvoir laisser sa marque. Il me semble qu’il l’a déjà montré lors de ses premiers matches. Même lors de ses débuts, son apport sautait déjà aux yeux »,a-t-il déclaré au cours d’un entretien avec le Corriere della Serra. En effet, Zlatan Ibrahimovic s’est distingué pour ses débuts. Il a inscrit le but du 2-0 dimanche dernier à Cagliari et a en partie permis à l’AC Milan de l’emporter. Filippo Inzaghi en a également profité pour féliciter l’état d’esprit de son ancien coéquipier : « J’ai joué avec lui et je le respecte beaucoup. Il n’a pas besoin d’argent ni de gloire. »



Foot Mercato