AC Milan: Theo Hernandez positif au Covid-19

Theo Hernandez a été testé positif au Covid-19. Le latéral gauche a fait son retour du côté de l'AC Milan et le club lombard n'a pas tardé à annoncer la nouvelle."L'AC Milan annonce que Theo Hernández de retour de l'équipe nationale a été testé positif pour un prélèvement effectué à domicile", lit -on dans le communiqué. La même source d'indiquer que les autorités sanitaires compétentes ont été informées et le joueur va bien.