AC Milan : Zlatan Ibrahimovic annonce la mise à l'écart de Fodé Ballo-Touré

Zlatan Ibrahimovic dit que Divock Origi et Fodé Ballo-Touré ne font pas partie du projet de l'équipe première, ils s'entraîneront donc avec AC Milan Futuro, l'équipe de jeunes des Rossoneri évoluant en troisième division italienne.



En conférence de presse ce lundi, à l'occasion de la présentation de l'entraîneur Paulo Fonseca, Zlatan Ibrahimovic, le conseiller technique de l'AC Milan, a annoncé la création d'une sorte de loft. Le latéral gauche Fodé Ballo-Touré (27 ans, sous contrat jusqu'en juin 2025) et l'attaquant Divock Origi (29 ans, lié au club jusqu'en juin 2026) ne s'entraîneront pas avec l'équipe première.



"Ils feront partie de l'équipe de jeunes car ils ne sont pas inclus dans notre projet. Ils ne sont pas dans nos plans", a fait savoir l'ancien buteur suédois.



Zlatan informe que les deux joueurs s'entraîneront avec la deuxième équipe des Rossoneri, officiellement lancé fin juin. Ils joueront à Milan Futuro en troisième division italienne, la Serie C.



Ballo-Touré est de retour d'une période de prêt à Fulham, où il n'a récolté que huit apparitions toutes compétitions confondues en 2023-24.