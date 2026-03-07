AG Coalition Diomaye Président: Me Abdoulaye Tine et Serigne Gueye Diop fixent les perspectives

La coalition Diomaye Président a tenu son Assemblée générale dans une atmosphère marquée par un appel à l’unité et à la consolidation de ses bases politiques. Prenant la parole devant les membres et responsables présents, Abdoulaye Tine a insisté sur la cohésion qui prévaut au sein de la coalition, réaffirmant son soutien indéfectible au président de la République, Bassirou Diomaye Faye.



« Nos textes ont été adoptés à l’unanimité. Cela prouve qu’il n’y a ni clan ni tendance dans notre coalition. Notre seul leader, c’est vous, Monsieur le Président », a déclaré Me Tine à l’endroit du chef de l’État, saluant un consensus qu’il considère comme la preuve de la solidité interne de la coalition.



Revenant sur les dispositions contenues dans les nouveaux textes adoptés lors de la rencontre, il a soutenu qu’elles participent pleinement à la consolidation et à la structuration de la coalition Diomaye Président. Il a également insisté sur l’importance de la territorialisation des membres, estimant que l’implantation dans toutes les localités du pays constitue un levier essentiel pour renforcer l’efficacité politique et organisationnelle de la coalition.



Poursuivant son intervention, Me Abdoulaye Tine a rappelé l’ambition de ses camarades d’assurer la continuité et le renforcement de cette alliance politique qu’il juge désormais incontournable dans le landerneau politique sénégalais. Selon lui, la coalition se prépare déjà à relever les prochains défis électoraux et à « briguer avec détermination les prochaines échéances politiques organisées dans le pays ».



Présent à cette Assemblée générale, le ministre Serigne Gueye, également membre de la coalition, s’est pour sa part félicité de l’organisation de la cérémonie. Il a salué l’engagement des responsables et militants, tout en rendant hommage au courage et à la vision du président Bassirou Diomaye Faye, qu’il considère comme déterminé à bâtir un Sénégal prospère et équitable.



Dans cette perspective, il a insisté sur la nécessité de préserver l’unité des forces politiques et sociales autour d’un objectif commun : accompagner les réformes et participer à la transformation du pays.



Dans une volonté de renouveler son ancrage au sein de cette dynamique politique, le ministre a également esquissé une brève rétrospective du parcours du chef de l’État, « de la prison au Palais », rappelant le symbole fort que représente ce cheminement dans l’histoire politique récente du Sénégal.



Un parcours qui, selon lui, renforce la responsabilité collective de poursuivre l’ambition affichée : rebâtir un Sénégal juste, souverain et prospère, fondé sur des valeurs de gouvernance vertueuse et de solidarité nationale.

