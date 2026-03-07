Grand Dakar : coup de filet contre un réseau spécialisé dans l’escroquerie au visa Schengen

Le Commissariat d’Arrondissement de Grand Dakar a démantelé, ce 3 mars 2026, un réseau présumé d’escrocs spécialisés dans la falsification de documents administratifs en vue de l’obtention frauduleuse de visas Schengen. Les deux suspects demeurent en garde à vue



L’enquête a été déclenchée suite à une plainte déposée le 19 février 2026 par une victime. Selon les éléments du dossier, les deux suspects avaient réussi à soutirer, au courant de l’année 2025, la somme de 1 625 000 FCFA à un parent désireux d'obtenir un visa Schengen pour sa fille. Malgré le versement de cet argent, la promesse de visa n'a jamais été tenue, et les mis en cause se sont retrouvés dans l'incapacité de restituer les fonds.



Interpellés et placés en garde à vue, les deux individus ont reconnu les faits qui leur sont reprochés. Bien qu’ils aient tenté de négocier un remboursement pour clore le litige, les enquêteurs ont poursuivi leurs investigations, menant à une perquisition fructueuse dans le domicile de l’un des suspects, situé à Grand Dakar.



La police y a découvert un important matériel destiné à la contrefaçon, confirmant le caractère organisé de leurs activités. Il s’agit de 6 faux bulletins de salaire ; 4 contrats de travail et 4 copies de cartes nationales d’identité ; 2 formulaires de demande de visa Schengen ; 2 billets d’avion ; 2 contrats de participation 1 lettre de candidature et 1 acte d’engagement.



Les deux suspects demeurent en garde à vue. Les autorités policières étendent désormais leurs recherches afin de déterminer l’ampleur de ce réseau et d’identifier d’éventuelles autres victimes ayant pu être piégées par le même mode opératoire.