Me Abdoulaye Tine de la Coalition Diomaye President « Nos textes ont été adoptés à l’unanimité...»

Me Abdoulaye Tine a tenu à dissiper les doutes sur la cohésion interne de la coalition. Pour l’avocat, le processus d’adoption des nouveaux textes de la coalition est un signal fort de stabilité. « Nos textes ont été adoptés à l’unanimité. Notre seul leader, c’est vous, Monsieur le Président », a-t-il déclaré, réaffirmant ainsi l’autorité du chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, sur l’ensemble des composantes du mouvement.



Revenant sur les dispositions techniques des articles adoptés, Me Tine a souligné que ces changements visent à consolider la structure de la coalition. Au-delà de la question textuelle, l’intervenant a insisté sur la nécessité impérative de la « territorialisation » des membres. Cette approche vise à renforcer l’implantation locale de la coalition, un levier jugé indispensable pour transformer la dynamique actuelle en une force politique pérenne.



D’après Me Abdoulaye Tine, ce travail de fond est la condition sine qua non pour aborder avec sérénité et succès les futures échéances électorales que le pays s'apprête à organiser. « Nous devons assurer la continuité et la consolidation de ladite coalition, désormais incontournable dans le landerneau politique du Sénégal, afin de briller lors des prochaines échéances », a -t-il conclu.



Pour rappel, Me Abdoulaye Tine du Parti Union Sociale Libérale (USL) avait rejoint la dynamique électorale ayant porté Bassirou Diomaye Faye au pouvoir lors du scrutin présidentiel du 24 mars 2024.

