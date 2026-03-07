Abdourahmane Diouf à Sonko: "Le seul gardien que nous reconnaissons est celui de la Constitution"

Lors de l’Assemblée générale de la Coalition Diomaye Président, le ministre de l’Environnement et de la Transition écologique, Abdourahmane Diouf, a tenu des propos forts en rappelant l’importance de la Constitution face aux déclarations politiques récentes.



Réagissant aux propos de Ousmane Sonko, qui s’était autoproclamé « gardien de la révolution » à l’Assemblée nationale, Diouf a souligné : « Le seul gardien que nous reconnaissons est celui de la Constitution ». Par cette affirmation, le ministre réaffirme que les institutions et la loi doivent primer sur les ambitions personnelles, même au sein de la sphère politique.



Lors de son intervention devant ses pairs et les membres de la coalition, Diouf a également loué les qualités du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, qu’il a décrit comme un dirigeant très persévérant : « Malgré tout ce qu’on lui a fait, tous les traitements subis, le président Diomaye n’a jamais flanché ».



Le ministre a conclu son allocution sur une note de rappel à la justice impartiale : « Il ne peut pas y avoir de justice des vainqueurs », soulignant ainsi que la justice ne doit jamais servir de vengeance politique, même après un changement de pouvoir.



Cette déclaration renforce l’image du président Diomaye au sein de sa coalition tout en marquant une mise au point institutionnelle face aux positions de certains leaders politiques.

