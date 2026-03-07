AG de la Coalition Diomaye Président : Les piques acerbes de Mimi Touré à Pastef sur les prochaines élections et le ralliement des maires

L’Assemblée générale de la Coalition Diomaye Président se poursuit au King Fahd Palace, où responsables et membres de la coalition sont réunis pour examiner les textes et statuts de la structure.



La superviseure générale, Aminata Touré, a marqué les esprits lors de son intervention en attirant l’attention des participants sur l’article 10 des statuts, relatif à la préparation des échéances électorales. Une sortie qui n’a pas manqué de susciter des réactions dans la salle, certains y voyant une allusion directe aux débats internes autour de la prochaine présidentielle.



En effet, plusieurs responsables et députés du PASTEF ont multiplié les questions sur la perspective de l’élection présidentielle de 2029. Les interrogations ont notamment porté sur l’éventuelle candidature de Ousmane Sonko et sur la position que pourrait adopter l’actuel président de la République, Bassirou Diomaye Faye, quant à un éventuel soutien ou à sa propre candidature.



Par ailleurs, Aminata Touré a annoncé une nouvelle étape dans la dynamique d’élargissement de la coalition. Selon elle, 278 maires ont officiellement adhéré à la Coalition Diomaye Président, un renforcement qui, selon les responsables, devrait consolider l’ancrage territorial de la coalition à travers le pays.



Cette assemblée générale apparaît ainsi comme un moment stratégique pour la coalition présidentielle, entre organisation interne et premières projections sur les prochaines batailles électorales.

