AG de l’ONU : le Président Diomaye s’est entretenu avec la Vice-présidente de la Colombie sur la coopération Sud-Sud

A cette occasion, les deux personnalités ont réaffirmé leur volonté de renforcer la coopération bilatérale entre le Sénégal et la Colombie, et ont salué la convergence de leurs positions sur les grandes questions multilatérales.

Elles ont également appelé à intensifier les partenariats entre l’Afrique, l’Amérique du Sud et les Caraïbes, dans une dynamique de solidarité et de coopération Sud-Sud, afin de promouvoir la justice sociale, l’inclusion et le développement durable.

Après avoir participé, en début de matinée, au débat général de la 80ᵉ Assemblée générale des Nations Unies, le Président de la République a accordé une audience à S.E. Mme Francia Márquez, Vice-présidente de la République de Colombie, informe une note de la Présidence de la République.