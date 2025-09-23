AG de l’ONU : le Président Diomaye s’est entretenu avec la Vice-présidente de la Colombie sur la coopération Sud-Sud

Après avoir participé, en début de matinée, au débat général de la 80ᵉ Assemblée générale des Nations Unies, le Président de la République a accordé une audience à S.E. Mme Francia Márquez, Vice-présidente de la République de Colombie, informe une note de la Présidence de la République.
A cette occasion, les deux personnalités ont réaffirmé leur volonté de renforcer la coopération bilatérale entre le Sénégal et la Colombie, et ont salué la convergence de leurs positions sur les grandes questions multilatérales.
Elles ont également appelé à intensifier les partenariats entre l’Afrique, l’Amérique du Sud et les Caraïbes, dans une dynamique de solidarité et de coopération Sud-Sud, afin de promouvoir la justice sociale, l’inclusion et le développement durable.
Autres articles
-
Certificat de chômage : entre ignorance, incompréhension et humour, le débat qui divise les réseaux sociaux
-
JOJ de Dakar 2026 : le Président Diomaye a reçu en audience la présidente du CIO à New York
-
Affaire des 5,557 milliards Fcfa : Mahamadane Sarr extrait de sa cellule et entendu à la DIC
-
Affaire fonds "Force Covid-19" : l'ex-ministre Aminata Assome Diatta auditionnée par le Pjf
-
ONU : Bassirou Diomaye Faye dénonce un “nettoyage ethnique” à Gaza et exige un cessez-le-feu immédiat