AIBD: 63 milliards de francs CFA d'investissements jugés inutiles sont annulés, selon Cheikh Bamba Dièye

La gestion de l'Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) a fait l'objet d'un audit mené par l'Inspection générale de l'État (IGE), sur ordre du Président Bassirou Diomaye Faye. Ce travail de contrôle, entamé il y a six mois, a mis en lumière de nombreuses irrégularités dans la gestion de l'aéroport, selon Cheikh Bamba Dièye, directeur général de l'AIBD.



« Dès notre arrivée, nous avons voulu établir un climat de confiance, en menant un audit rigoureux, impartial, et sans complaisance vis-à-vis de la réalité économique », explique Cheikh Bamba Dièye. L'ancien maire de Saint-Louis, à la tête de l'AIBD, a énoncé les pratiques de l'ancien régime, qu'il décrit comme marquées par des recrutements douteux, des voyages inutiles, des largesses financières excessives et un laxisme général .



Dans ce contexte, le directeur général a indiqué que des mesures de redressement avaient été prises, visant à ajuster le budget de l'aéroport et à l'adaptateur aux ressources disponibles sur la plateforme. « Nous avons effectué les redressements nécessaires, et les études viennent tout juste d'être finalisées », a-t-il précisé dans les colonnes du journal Libération.



Mais une des actions les plus marquantes a été l'annulation de 63 milliards de francs CFA d'investissements jugés non prioritaires. « Nous avons retiré ces 63 milliards de francs CFA des investissements qui étaient prévus, car ils ne répondaient pas aux priorités de développement de l'AIBD », a ajouté Cheikh Bamba Dièye.