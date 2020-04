AIBD en zone de turbulence: Le fonds Force COVID-19 divise les parties

Le mal provient de la répartition des ressources taxée de tendancieuse par tous les acteurs de la plateforme dont AIBD ASSISTANCE SERVICE (2AS ),le Catering, Transair ...et tutti quanti qui crient à une omission volontaire.



Comment expliquer que le tourisme qui a déjà bouclé sa haute saison avant l'arrivée du COVID 19 puisse bénéficier d'un fonds de 15 milliards de crédit hôtelier et 12 milliards pour les réquisitions ?



Qu'avons-nous fait pour être mis aux oubliettes ? Tout le personnel 2AS tire la sonnette d'alarme afin qu’une attention particulière soit accordée a cette pupille de Aibd, créée dans la douleur pour porter un pan essentiel de l’Emergence.



Comment expliquer que sur 77 milliards, 45 soient exclusivement réservés au pavillon national qui certes fait la fierté de tous.



En signant l'ordonnance garantissant les emplois et la rémunération durant cette période qui voit l'économie s'écrouler, le Président de la République permet aux pères de familles de subvenir aux besoins incompressibles de leur progéniture.

Le collège sous la bannière de son syndicat (SUTTAAAS ) l'en remercie vivement.



L'urgence aujourd'hui est de libérer les crédits garantis par l'état du Sénégal aux structures telles que 2AS pour couvrir les charges et assurer la relance. Cela tourne autour de 4 milliards pour 2AS (AIBD assistance services) qui emploie plus de 1000 sénégalais à plein-temps et qui broie du noir parce qu'ayant été laissé en rade.



Aujourd'hui , on est loin de penser qu'au Sénéga, l'autorité va se contenter d'un simulacre de consensus piloté par des lobbies de patrons qui relèguent au second rang l'intérêt des prolétaires.



Revenons-en à 2AS l'épine dorsale du transport aérien au Sénégal, AIBD assistance services qui semble être méconnu du grand public.



De prime abord, nous dirons qu'elle est le fruit du sacrifice de citoyens sénégalais intègres et professionnels jusqu'à la moelle épinière. Cette société dont on parle si peu est en effet incontournable dans le dispositif du transport aérien !!!!!

2AS est aujourd'hui le parent pauvre de l'industrie aéronautique au Sénégal malgré son statut d’unique handler pourvoyeur de services sur la plateforme AIBD.



Aucune compagnie ne peut desservir DIASS sans recourir à ses services.

À part le carburant et les repas à bord, 2AS fournit aux compagnies aériennes tous les services pour un atterrissage et décollage dans des conditions de sûreté et sécurité optimales



Si on analyse la situation avec lucidité, on débouche sur un résultat qui fait froid dans le dos. 2AS qui traitait 40 à 45 vols quotidiens avec une masse salariale annuelle de plusieurs milliards se trouve cloué au sol avec obligation d'assurer ses charges de fonctionnement, locatives, salariales etc....



Aujourd'hui la société se trouve obligée de rouler à perte pour offrir ses services aux rares vols spéciaux et cargos qui opèrent en cette période de pandémie et crise mondiale inédites.



Récemment, n'eût été la bataille ferme menée par son syndicat en l'occurrence le SUTTAAAS, cette société allait être sacrifiée au profit d'hommes d'affaires rôdant autour de la zone cargoet dont le seul rêve est de lui soutirer le fret.



Tous les spécialistes prédisent un retour à une situation acceptable dans au moins deux ans.



Le Président de la République aura marqué les esprits et écrit un pan mémorable et indélébile dans l'histoire aéronautique du Sénégal s'il parvient à sortir le secteur du trou dans lequel il se trouve, en synergie avec tous les acteurs qui ne ménageront aucun effort pour relever ce défi.



Le collège des délégués du personnel 2AS