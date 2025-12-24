Éducation : Bassirou Diomaye Faye lance officiellement le chantier du LYNAQE à Sindone pour 10 milliards FCFA

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a officiellement donné le coup d'envoi des travaux du Lycée Nation-Armée pour la Qualité et l'Équité (LYNAQE) de Ziguinchor. Érigé sur un site stratégique de 10 hectares à Sindone, ce projet selon les services de la Présidence avec un coût global de 10,1 milliards de francs CFA couvrant à la fois la construction et les équipements de pointe, l'État sénégalais mise sur le capital humain ».



Le Chef de l'État a précisé que la création de ce campus est un investissement durable visant à offrir à la jeunesse de Ziguinchor un cadre d'épanouissement exceptionnel. Il également soutenu que ce lycée incarne la « Vision Sénégal 2050 » appliquée au secteur de l'éducation.



Le label « Nation-Armée » définit un nouveau modèle éducatif fondé sur la discipline et la rigueur, inspirées du cadre militaire, pour forger le caractère des élèves. Cette exigence de comportement s'accompagne d'une ambition de qualité pédagogique supérieure, visant à offrir aux jeunes de la région les mêmes chances de réussite que ceux de la capitale.



« Le projet architectural du LYNAQE a été pensé comme une cité scolaire moderne et totalement intégrée. Le campus abritera des blocs pédagogiques en R+1, une administration centrale, une bibliothèque numérique ainsi qu'un amphithéâtre. Pour garantir des conditions d'études optimales, le site inclut des internats séparés pour filles et garçons, un réfectoire, une infirmerie et des logements pour le personnel administratif », a fait savoir la Présidence sur sa page Facebook.



L'excellence s'étend également au domaine sportif avec un terrain de football réglementaire, une piste d'athlétisme et plusieurs terrains multisports. Fidèle aux enjeux de son temps, le lycée sera doté d'une mini-centrale solaire pour son autonomie énergétique, d'un château d'eau dédié et d'une mini-ferme pédagogique pour sensibiliser les élèves à l'autosuffisance.





Lors de la cérémonie, le Président a souligné que ce lycée est un pilier central pour rapprocher l'excellence des populations locales, afin que chaque élève puisse disposer des outils nécessaires pour devenir un acteur majeur du développement du pays.