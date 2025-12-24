Kolda : les étudiants dénoncent la fermeture du restaurant universitaire et du campus social pendant les fêtes

À Kolda, la colère gronde chez les étudiants du centre délocalisé de l’Université Assane Seck de Ziguinchor. Ils protestent contre la fermeture du restaurant universitaire et du campus social durant la période des congés de Noël et du Nouvel An. Un point de presse a été organisé à cet effet ce mercredi 24 décembre devant le restaurant universitaire, situé au quartier Saré Kémo.



Selon les étudiants, cette décision pénalise gravement ceux qui ont choisi de rester à Kolda pour réviser en vue des examens à venir. « Ils ont décidé de fermer le campus social et le restaurant alors qu’il y a de nombreux étudiants qui veulent rester et réviser pour préparer leurs examens », a déploré Éric Adolphe Diédhiou, président des étudiants du centre délocalisé de l’Université Assane Seck à Kolda.



Le responsable estudiantin estime que cette mesure revient, de fait, à contraindre les étudiants à quitter le campus. « Le CROUS/Z cherche coûte que coûte à nous renvoyer. Ce n’est pas normal », a-t-il martelé devant la presse, dénonçant une décision qu’il juge injuste et inadaptée à la réalité sociale des étudiants.



Les protestataires soulignent également les difficultés financières auxquelles ils font face. « Nos maigres moyens ne nous permettent pas d’aller nous alimenter dans les restaurants privés », a poursuivi Éric Adolphe Diédhiou, rappelant que le restaurant universitaire constitue souvent la seule alternative accessible pour de nombreux étudiants.



Déterminés, les étudiants annoncent la poursuite de leur mobilisation. « Nous sommes obligés de mener le combat jusqu’à ce que nous ayons gain de cause », a-t-il conclu, appelant les autorités universitaires et le CROUS/Z à revoir leur position afin de garantir des conditions de vie et d’étude décentes pendant cette période de congés.