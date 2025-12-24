Trafic de kush à Mbao : dix suspects arrêtés, plus de 120 cornets saisis

Les forces de sécurité ont intensifié, ces derniers jours, leur offensive contre la criminalité dans la région de Dakar. À travers des opérations coordonnées, les brigades de recherches de Dakar et de Keur Massar ont procédé au démantèlement de réseaux impliqués dans le trafic de drogue et des faits de vol organisé.L’intervention fait suite à l’exploitation d’un renseignement signalant un trafic actif de stupéfiants au garage malien de Grand Mbao. Sur cette base, la Brigade de recherches a mené une opération ciblée le mardi 23 décembre 2025, qui s’est soldée par l’interpellation de dix 10) individus pour « association de malfaiteurs et trafic international de drogue ». Les perquisitions ont permis la saisie de 120 cornets de kush, de 200 grammes de la même substance, d’une somme de 800 000 francs CFA ainsi que de deux (2) motos présumées utilisées dans les activités illicites.Dans le même élan, la Brigade de recherches de Dakar, exploitant une plainte relative à un vol, a conduit des investigations approfondies ayant abouti à l’arrestation de trois (3) autres individus. Ces derniers sont poursuivis pour « association de malfaiteurs, vol en réunion et recel. » Lors de leur interpellation, ils ont été trouvés en possession de plusieurs objets de valeur, dont deux (2) montres estimées à dix (10) millions de francs CFA, un bracelet, une paire de boucles d’oreilles et trois (3) chaînes déclarées volées dans un immeuble environ un mois auparavant.