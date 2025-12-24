Joal : le chavirement d’une pirogue transportant près de 200 migrants fait 12 morts

Un nouveau drame lié à l’émigration irrégulière endeuille la Petite-Côte. Une pirogue transportant près de 200 personnes a chaviré dans la nuit du mardi 23 au mercredi 24 décembre 2025, aux environs de 4 heures du matin, au large de Joal, faisant au moins 12 morts.Selon les premières informations recueillies sur place, douze (12) corps sans vie ont été retrouvés sur la berge après l’échouement de l’embarcation. Les victimes seraient originaires du village de Diameguène, situé dans les îles du Saloum. Les dépouilles ont été acheminées à la morgue de Joal pour identification et constat d’usage.Les survivants, notamment ceux qui se trouvaient à bord de la pirogue au moment du chavirement, ont été pris en charge par les services de sécurité et conduits à la brigade de gendarmerie de Joal pour les besoins de l’enquête. Les circonstances exactes de l’accident restent à déterminer.