Bignona : un tailleur arrêté avec 40 kg de chanvre indien
 L’Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants de Ziguinchor (ville située dans le sud du Sénégal) a interpellé A. Dédhiou, un tailleur âgé de 41 ans, avec 40 kg de chanvre indien.  Le mis en cause a été placé sous mandat de dépôt pour « détention, usage et trafic de drogue et mise en danger de la vie d’autrui ».

Dans le cadre de la lutte active contre le trafic de drogue, l’Octris a arrêté A. Dédhiou à hauteur de Tenghory, quartier situé dans la commune de Bignona (situé dans la région de Ziguinchor) , le 22 décembre 2025, vers les coups de 04 heures du matin, alors qu’il convoyait 50 blocs de chanvre indien à bord d’une moto. Interrogé, le prévenu a avoué que le destinataire de la drogue était son complice du nom de C. Camara. Il a aussi précisé que « C. Camara l’attendait à Tenghory pour qu’il lui livre la marchandise ».

Selon les informations rapportées par le journal L’Observateur, l’enquête a été bouclée, mais son présumé complice, en fuite, est activement recherché.
Fatime Gueye (Stagiaire)

Mercredi 24 Décembre 2025 - 11:32


