Journée mondiale du donneur de sang : le Pr Saliou Diop alerte sur le déficit et plaide pour un cadre réglementaire durable

À l’occasion de la Journée mondiale du donneur de sang, célébrée ce samedi 14 juin, le professeur Saliou Diop, Directeur du Centre national de transfusion sanguine (CNTS), a souligné l’importance du don de sang et les défis qui persistent au Sénégal. Il a révélé que 136 000 dons ont été collectés en 2024, représentant une hausse de 4 % par rapport à l’année précédente. Toutefois, ce chiffre reste insuffisant face aux besoins estimés à 180 000 dons.



Il plaide pour la publication du décret qui organise le fonctionnement des centres régionaux de transfusion sanguine.



« La transfusion sanguine généralement au Sénégal se porte bien. Nous avons eu en 2024, 136.000 dons avec une légère augmentation de 4% par rapport à 2023. Ça veut dire que si nous continuons à sensibiliser les populations, si nous dotons les structures de transfusion à plus de moyens, ils seront capables de convaincre les populations et de recueillir du sang. Il y a encore une insuffisance, nous avons besoin de 180.000 dons alors que nous n'avons que 136.000 dons », a fait savoir le Pr Saliou Diop.



Il a également appelé à une mobilisation collective. « C'est donc à notre responsabilité nous tous de s'impliquer davantage de s'engager parce qu'il y a beaucoup de patients dans nos hôpitaux qui ont besoin de ce produit, mais qui ne peuvent pas l'avoir ».



Par ailleurs, le professeur a salué la volonté politique affichée par l’État pour développer la transfusion sanguine, tout en plaidant pour l’accélération de la publication du décret encadrant le fonctionnement des centres régionaux de transfusion.



« Il nous faut également avoir un bon maillage de texte réglementaire, c'est dans ce cadre que je pense qu'il faudrait qu'on accélère le processus pour que le décret qui organise le fonctionnement des centres régionaux de transfusion sanguine soit publié. C'est un décret qui est très important parce que les centres régionaux sont en place et que leur fonctionnement doit être réglementé », a déclaré le DG de la CNTS.





Enfin, le Pr Saliou Dio a pointé les limites du système actuel de financement de la transfusion sanguine, qu’il juge instable.

« Le système de financement de la transfusion sanguine connaît certaines faiblesses. Je pense qu'il faudrait qu'on réfléchisse davantage sur un système durable qui permet de mettre en place au niveau du Sénégal un financement qui soit pérenne », a-t-il souligné.