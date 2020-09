AIBD: un chauffeur dérobe 280 litres de kérosène et accuse deux de ses chefs de complicité

Demba Keïta, Ousmane Diédhiou et Boubou Sène, employés de l’entreprise aéroportuaire Kady S.A, étaient à la barre du tribunal de grande instance (Tgi) de Mbour mardi. Ils répondaient des délits de vol en réunion et association de malfaiteurs. L’affaire remonte au 17 septembre 2020. Ce soir-là, le nommé Demba Keïta, à bord de sa camionnette, avait sorti du kérosène utilisé pour le nettoiement de certaines machines. Il avait dissimulé 14 bidons de 20 litres dans la chaise arrière de la voiture. Malheureusement pour lui, les gendarmes qui veillent à la sécurité de l’aéroport ont intercepté le véhicule et ont procédé à une fouille au niveau d’un check-point. C’est ainsi qu’ils ont découvert le pot aux roses. Ils ont donc conduit la camionnette à la brigade et ont interpellé le chauffeur.



Un chauffeur dérobe 280 litres de kérosène et « mouille » deux de ses supérieurs

Durant l’audition, Demba a soutenu qu’il a agi en complicité avec ses supérieurs, les nommés Ousmane Diédhiou et Boubou Sène. A l’en croire, le premier nommé devait prendre 5 bidons et le second 4 bidons alors que les autres 5 bidons devaient lui revenir. Quelques temps après, le téléphone de Boubou sonne. Au bout du fil, un gendarme enquêteur lui demande de venir à la brigade de l’aéroport. Ousmane et Boubou s’y rendent et se font arrêter par les pandores. Mardi, à la barre du tribunal, Demba Keïta, âgé de 36 ans a complètement changé de fusil d’épaule.



A l’en croire, c’est Boubou qui lui avait demandé de diminuer le trop plein des barils de kérosène en les mettant dans les bidons pour aller les verser dans le dépotoir d’ordures de l’Aéroport. Mais puisque le travail n’était pas facile, Ousmane l’a aidé à remplir les bidons. Ces déclarations ont été battues en brèche par les deux autres prévenus qui, depuis l’enquête, ont nié être mêlés à cette affaire Ainsi, Ousmane Diédhiou a soutenu n’avoir été mis au courant de cette affaire que lorsqu’il s’est rendu en compagnie de Boubou Sène à la brigade pour déférer à la convocation. C’est là que les gendarmes enquêteurs l’ont informé des accusations de Demba Keïta contre eux. Quant à Boubou Sène, qui a déjà soufflé ses 67 bougies, il juge ces allégations infondées. « Comment puis-je faire 39 ans de service sans faute et commettre une chose pareille ? D’ailleurs je ne donnerais jamais un tel ordre sachant que les services techniques de l’environnement sont intransigeants sur certains points. A l’aéroport, il est interdit de verser une seringue sur le sol. Et de s’interroger : Donc comment aurai-je permis à quelqu’un d’aller verser un produit ? ».



Le Procureur blanchit Ousmane Diédhiou et Boubou Sène

Pour le procureur Antoine Faye, il n’y a pas dans le dossier assez d’éléments pouvant permettre d’inculper Ousmane Diédhiou et Boubou Sène. Ainsi, il ne s’est pas privé de requérir à l’encontre des deux co-accusés la liberté provisoire. Tandis que pour le cas de Demba Keïta, le maitre des poursuites a demandé l’annulation des délits de vol en réunion et association de malfaiteurs pour retenir simplement celui de vol. Pour la répression, il a demandé l’application de la loi.



Les deux co-accusés relaxés, Demba Keïta condamné à 3 mois de prison.

Dans leurs plaidoiries, les avocats commis par Ousmane Diédhiou et Boubou Sène ont demandé la relaxe pure et simple de leurs clients. Selon Mes Diallo et Ndiaye, leurs clients n’ont jamais varié dans leurs déclarations depuis l’enquête à la gendarmerie jusque devant la barre du tribunal. D’ailleurs, Boubou Sène, dont les bons et loyaux services sont reconnus par tous, a toujours été un exemple pour les jeunes qu’il forme même s’il est en retraite depuis deux ans, ont plaidé les conseils. Quant à Me Fadel Fall, conseil juridique de Demba Keïta, il a sollicité la clémence du tribunal en faisant valoir la jeunesse de son client, certes fautif, mais qui mérite que la justice lui donne une seconde chance.



Finalement, le président Bassirou Guèye a écarté les délits de vol en réunion et association de malfaiteurs. Ainsi, Ousmane Diédhiou et Boubou Sène ont été relaxés alors que Demba Keïta a été reconnu coupable pour vol et a été condamné à 3 mois de prison. Un avertissement.



