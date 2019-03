ALERTE - La Météo annonce une chute "sensible" des températures jusqu'à 14°C, des pluies fines et...

Une chute des températures est annoncée par l'Agence nationale de l'aviation civile et de la Météorologie (Anacim) durant le week-end sur l'ensemble du territoire, notamment dans les régions Nord et sur le littoral "où des minima de 14°C ) 16° C la nuit et 22° C à 29°C le jour, pourraient être enregistrés".



Selon l'agence gouvernementale, rattachée au ministère des Transports aériens et du développement des infrastructures aéroportuaires, "la baisse notable des températures sera accompagnée d'une forte couverture nuageuse et des risques de pluies fines sur les région Nord et Centre-ouest (Dakar, Mbour, Fatick, Diourbel et Kaolack)".



L'Anacim appelle à la vigilance face à ce phénomène météorologique qui "pourrait entraîner des coups de froid et l'altération de la qualité des produits et récoltes exposés à l'air libre".