APR /Paris : vague de démissions en faveur du parti d'Amadou Ba

L’Alliance pour la République/Paris a enregistré une vague de démissions au profit de la « Nouvelle Responsabilité », de l’ex Premier ministre Amadou Ba. Ces départs concernent un groupe diversifié de jeunes, de cadres, ainsi que de membres plus âgés qui occupaient jusqu'ici des rôles clés au sein de l'APR, notamment en tant que responsables de sections, animateurs de mouvements de soutien, ou membres de la commission stratégique en charge des foyers d'immigrés.



Dans un communiqué, l'ancien ministre Moise Sarr a révélé cette vague de démissions et a adressé un message de bienvenue aux nouveaux adhérents de la « Nouvelle Responsabilité ». Il a exprimé sa gratitude envers les nouveaux membres, mettant en avant la rencontre organisée au Foyer Vincent Auriol dans le 13ème arrondissement de Paris.



Moise Sarr, ancien responsable de l'APR dans la diaspora a déclaré : « Bienvenus chers camarades et merci à toutes et à tous, notamment M. Aboubacry Ba et Mme Jeannette Diouf, pour cette belle rencontre tenue au Foyer Vincent Auriol du 13ème. Rendez-vous dans quelques jours pour la deuxième vague d'adhésions. Le travail continue. »