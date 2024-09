APR : le SEN appelle à la remobilisation des troupes

A l’entame, le SEN a exprimé « sa fierté et ses félicitations au groupe parlementaire BBY pour avoir maintenu intacte sa cohésion et la vaillante posture de nos députés suite à l’introduction peu cavalière par le pouvoir exécutif du projet de loi portant suppression du Haut Conseil des Collectivités Locales (HCCT) et du Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE) ». Le Président Diomaye Faye en fixant la date de la DPG pour le 13 prochain est, pour le SEN, une marque d’autorité mettant fin « aux derniers développements du charivari institutionnel factice provoqué et entretenu par le Premier ministre, Ousmane Sonko, par son refus de se présenter devant la représentation nationale ».



Au-delà, le SEN lance un appel à tous les responsables et militants « pour une remobilisation dans toutes les coordinations par la reprise d’initiatives politiques en vue de mettre en mouvement le Parti. Nous devons être prêts pour faire face dans la fermeté et avec vigueur aux menaces, tentatives d’agression et de musellement de l’APR et de ses responsables ».



Poussant plus loin, le SEN d’accuser : « le Pastef compte sur la violence d’Etat et l’instauration d’une justice politique aux ordres pour faire taire toute voix ou opinion discordante dans le pays ».