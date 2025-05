AS Monaco : flou total autour de l'avenir de Krépin Diatta

Interrogé par Footmercato, Thiago Scuro, le directeur sportif du club princier, n'a pas levé le voile sur la situation du joueur de 26 ans :

"Il faudra voir ce qu'il se passe cet été. Après, ce sera plus clair, pour savoir s'il prolonge ou non. Krépin Diatta aussi a encore un an de contrat. On est mi-mai. Je ne sais pas ce qui se passera cet été."

Un discours mesuré, voire flou, qui laisse entrevoir toutes les possibilités : une prolongation, un départ libre dans un an...ou un transfert dès cet été pour éviter un départ dans indemnité.

Recruté en janvier 2021 en provenance de Bruges, le natif de Ziguinchor n'a jamais totalement répondu aux attentes, entre performances irrégulières et blessures. Aujourd'hui, son avenir semble suspendu aux décisions de la direction monégasque et aux éventuelles offres du mercato.

Un été décisif s'annonce pour l'international sénégalais.

En fin de contrat en juin 2026 avec l'AS Monaco, Krépin Diatta pourrait bien vivre ses dernières semaines sur le Rocher. Malgré un exercice 2024-2025 correct, l'avenir de l'ailier sénégalais reste incertain.