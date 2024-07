ASAC Ndiambour : Moustapha Diop démissionne de la présidence du club

Le président de l’Association sportive, artistique et culturel (ASAC) Ndiambour, Moustapha Diop a annoncé sa démission, au cours d’une rencontre avec les membres du Comité directeur qui s’est tenue ce samedi 27 juillet 2024. Le maire de Louga a proposé un intérimaire pour le reste de la saison et promet de soutenir financièrement le club.



« Vous avez fait tout ce que vous devez faire pour la réussite du club. Mais la victoire appartient au Bon Dieu. Si cela ne dépendait que de vous, Ndiambour de Louga serait en Ligue 1 et disputera d’autres compétitions. Je remercie également le coordonnateur Djiby Diallo et Maguette Diouf. Chacun d’entre vous a fait ce qu’il pouvait », a déclaré Moustapha Diop.



«Comme je le dis souvent, je ne suis pas footballeur. Je suis maire de la ville et j’ai des ambitions également pour la localité. J’ai vu que Ndiambour appartient à toute la ville de Louga. Et tout ce qui contribue au développement et à l’épanouissement de Louga, je vais y apporter ma contribution », a ajouté le maire de Louga.





Moustapha Diop a profité de cette rencontre pour présenter sa démission. « Ce dont je vais parler, ce n’est pas une fuite en avant ou fuite de responsabilités. Ce n’est rien. Je veux que les choses soient bonnes. C’est pourquoi, j’ai pris la décision de me retirer de la présidence. C’est vrai qu’il me reste une année. Je pense qu’il y a un autre qui pourra assurer l’intérim », a annoncé l’ancien ministre de l’Industrie sous le régime de Macky Sall.



D’ailleurs, il indique qu’il va continuer à accompagner financièrement le club. « Nous allons voir comment augmenter la subvention municipale pour le club, l’année prochaine. Je n’ai que Louga et j’aurai souhaité que Ndiambour gagne le championnat sénégalais et aller dans d’autres compétitions, à l’instar des autres clubs ».



Le maire de Louga a proposé un intérimaire pour le reste de la saison. « J’ai demandé cette rencontre pour qu’on puisse discuter et trouver quelqu’un qui pourra assurer l’intérim de la saison restante. Financièrement, cela ne posera pas de problème, en attendant qu’on puisse trouver un entraîneur et des joueurs pour avancer », a laissé entendre Moustapha Diop.