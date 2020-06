ASBEF: l'action en Appel de Mme Myriam Makéba Mingou révolte le Comité intérimaire de gouvernance

Mme Myriam Makéba Mingou continue de défier les autorités judiciaires et de s’accrocher désespérément à la Direction Exécutive de l’Association, selon un communiqué du Comité intérimaire de gouvernance de l'ASBEF. Une situation jugée inédite dans un Etat de droit comme le Sénégal. « Son attitude frise un déni de la réalité s’appuyant sur des nervis contre la justice. L’ordonnance du juge d’instruction selon le Code de Procédure Pénale du Sénégal ne peut être suspendue par une quelconque action d’Appel de la partie adverse contrairement à ce que Mme Myriam Makéba Mingou voudrait faire croire autour d’elle », lit-on dans le communiqué parvenu à PressAfrik.



« Pour préserver l’Association Sénégalaise pour le Bien-être Familial (ASBEF), le Juge d’Instruction du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar l’a par ordonnance mise sous administration provisoire pour une année à partir du 17 juin 2020 et ce, avec effet immédiat », note le document.



Pour rappel, en décembre dernier, pour la sauvegarde de l’ASBEF, les volontaires fidèles à l’IPPF ont tenu à Dakar une Assemblée Générale Extraordinaire. Un Comité Intérimaire de Gouvernance a été mis sur pied avec pour objectif "la création d’une instance de gouvernance crédible et la fin de l’accaparement de l’ASBEF". Des volontaires se sont alors battus pour le départ de Mme Mingou de la direction générale.



Les volontaires étaient inquiets du fait que Mme Mingou continuait de gérer l’ASBEF alors qu’elle, Mme Adjaratou Khady Sy Ndaw et Mr Lat Dior Diouf ont été inculpés par le Doyen des Juges depuis, avril dernier, aux motifs d’association de détournement de deniers publics, faux et usage de faux en écriture, violences et voies de fait et atteinte au libre exercice du travail.



Depuis bientôt une année, l’Association Sénégalaise pour le Bien-être Familial (ASBEF) est plongée dans une crise institutionnelle sans précédent qui menace ses fondements pour la protection des droits des femmes et des jeunes à la santé reproductive.