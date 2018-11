ATEPA: "Je compte créer un million d’emplois avec le pétrole"

L'Architecte Pierre Goudiaby Atepa, candidat à l’élection présidentielle du 24 février 2019 au Sénégal s'engage d'ores et déjà à créer un million d’emplois avec le pétrole, à moins de trois mois du scrutin.



"Je vous ai dit que je vais créer à Potou, Petrópolis, la ville du pétrole avec un million d’emplois. Celui qui vous le dit, vous avez vu ce qu’il a fait en 45 ans. Actuellement, je suis en train de faire une ville nouvelle dans un pays que je ne nommerai pas"; affirme Atepa, dans un entretien avec walfquotidien.



Atepa a fait savoir qu'il va sillonner le pays. Soutenant qu'il n’a pas bougé de son bureau, le candidat déclaré révèle avoir déjà obtenu tous les parrainages dont il a besoin. "Je crois que, quand les gens du pouvoir ont fait le parrainage, ils pensaient bloquer les gens", dit-il.



Avant d'ajouter: "Mais, c’est contre-productif. Parce qu’à cause du parrainage, des gens comme moi qui ne sont pas connus à l’intérieur du pays, vont profiter du parrainage pour porter leur parole à l’intérieur du pays. Et, c’est ce que je compte faire en commençant par Guédiawaye. Parce que, pour moi, la banlieue, on peut en faire quelque chose d’extraordinaire".