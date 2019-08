Aar Li Ñu Bokk dévoile son nouveau plan d’action pour le combat contre la spoliation des ressources naturelles du Sénégal

La Plateforme citoyenne Aar Li Nu Bokk a annoncé ce mardi qu’elle va lancer cette semaine, un nouveau plan d’action pour « intensifier le combat pour le traitement diligent du scandale du pétrole et du gaz et la mise en place de mécanismes pour garantir la transparence dans la gestion de ces ressources ».



Dans un communiqué transmis à PressAfrik, la Plateforme indique que ce plan d’action « comportera (a) des caravanes de sensibilisation dans les quartiers de Dakar et à l’intérieur du pays; (b) des visites aux autorités religieuses, coutumières et aux organisations socioprofessionnelles pour leur expliquer les soubassements du scandale et les enjeux de la gestion du pétrole; (c) des rencontres avec les missions diplomatiques et les institutions internationales basées à Dakar pour leur remettre le mémorandum sur le scandale du pétrole et du gaz, (d) des conférences publiques et des forums dans les quartiers ainsi que (e) des rassemblements périodiques, des concerts et marches partout dans le pays. ».



Un programme «OCCUPY SENEGAL » ou «TAXAW FEPP » va être mis en marche dès le vendredi 23 août 2019.



Un programme qui va comporter deux volets, comme indiquer dans le document. Un volet national et un autre international.

« Dans la diaspora : Rassemblement devant les ambassades du Sénégal à Paris, Milan, New York, Bruxelles, Ottawa et dans de nombreuses autres villes pour dénoncer l’inaction de la justice sénégalaise devant le scandale de corruption avérée et la spoliation des ressources;



« A Dakar et dans les régions : une vaste opération de sensibilisation et de distribution de flyers et de documents dans les artères rues, les marchés, les gares routières, etc. pour informer tous les citoyens et les appeler à la mobilisation »



La campagne est intitulée «400.000 Citoyens Ngir Aar Sunu pétrole ».