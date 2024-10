Abdou Aziz Ndiaye du Jaraaf appelé en équipe nationale A pour remplacer Ismail Jakobs, blessé

Le défenseur de l’ASC Jaraaf de Dakar Abdou Aziz Ndiaye est convoqué en équipe nationale A. Il remplace Ismail Jakobs, blessé, annonce la Fédération sénégalaise de Football (FSF).



Le latéral est appelé en renfort pour la double confrontation des Lions du Sénégal contre le Malawi comptant pour les 3ème et 4ème journées des éliminatoires de la Coupe d’Afriques des Nations (CAN) 2025.



International U17, U20, Abdou Aziz Ndiaye dit "Papa" connaîtra sa première sélection avec l'équipe nationale A.



Après la sélection du gardien de but du Jaraaf, Cheikh Lo Ndoye, un autre joueur du club de la Médina fait également son entrée en équipe nationale A pour la première fois. C'est une belle reconnaissance pour le championnat local.