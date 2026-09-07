Vacances agricoles : 50 jeunes femmes de Kolda bientôt formées au maraîchage et à la production de pépinières

Cinquante jeunes femmes et filles âgées de 18 à 30 ans vont bénéficier, à partir de ce mois de septembre, d’une formation de 21 jours en maraîchage et en techniques de production de pépinières dans les départements de Médina Yoro Foulah et de Vélingara. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’édition 2026 des Vacances agricoles du projet TEKKI FII « Réussir chez soi ».



L’annonce a été faite ce lundi 7 septembre à Kolda, lors d’une réunion d’information et de partage tenue dans les locaux de la Direction régionale de la Jeunesse et des Sports. La rencontre a permis aux différents acteurs de partager les objectifs de cette formation et les modalités de sa mise en œuvre.



Le projet TEKKI FII « Réussir chez soi » est cofinancé par l’Union européenne et mis en œuvre par Catholic Relief Services (CRS), en partenariat avec Agro Beydaare Sénégal. À travers cette activité, les promoteurs ambitionnent de renforcer les compétences des jeunes femmes dans le secteur agricole et de leur offrir des opportunités concrètes d’insertion économique.



Selon le superviseur du projet TEKKI FII Mamadou Barro Diao, cette formation cible spécifiquement les jeunes filles et femmes âgées de 18 à 30 ans. Elle vise à leur permettre d’acquérir des compétences pratiques en maraîchage et en production de pépinières, afin qu’elles puissent développer des activités génératrices de revenus dans le domaine agricole.



« L’objectif est de doter ces jeunes femmes de compétences qui leur permettront de mener des activités génératrices de revenus dans le domaine agricole et de réussir chez elles », a indiqué le superviseur du projet lors de la rencontre.



Pour le directeur régional de la Jeunesse et des Sports de Kolda, Bécaye Souané, cette initiative arrive à point nommé dans une région confrontée à plusieurs défis, notamment les conséquences de la migration irrégulière et la faible employabilité des jeunes.



Il a salué une démarche qui permet de rapprocher les jeunes des opportunités économiques disponibles dans leur propre territoire, notamment à travers l’agriculture, un secteur qui offre d’importantes possibilités de création de revenus.



« Cette initiative est la bienvenue dans la région », a déclaré le directeur régional, relevant les nombreux défis auxquels sont confrontés les jeunes, parmi lesquels le manque de certaines ressources et les difficultés d’accès à l’emploi.



De son côté, Assy Diamanka, conseillère régionale des jeunes, s’est réjouie de cette initiative en faveur des jeunes femmes. Elle a annoncé son engagement à contribuer à la mobilisation et à la sensibilisation des bénéficiaires potentielles.



Elle compte notamment mettre à contribution les démembrements du Conseil consultatif des jeunes implantés dans les départements de Médina Yoro Foulah et de Vélingara afin de diffuser largement l’information sur le projet.



L’objectif est de permettre aux jeunes filles et femmes concernées de mieux connaître les opportunités offertes par les Vacances agricoles et de favoriser leur adhésion à cette initiative.



Avec cette nouvelle édition, le projet TEKKI FII entend ainsi contribuer à renforcer l’autonomisation économique des jeunes femmes et à promouvoir des alternatives locales à la migration irrégulière, en misant sur le potentiel agricole des territoires.