Kolda : le ministre Mamadou Lamine Dianté salue l’accord avec le FMI et appelle à un sursaut national

Le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du service public, Mamadou Lamine Dianté, s’est félicité de l’accord technique conclu entre le Sénégal et le Fonds monétaire international (FMI), le 1er septembre dernier. Il a également salué l'elaboration du Plan de traitement de la dette du Sénégal (PTDS), estimant que ces avancées doivent contribuer au redressement de l’économie nationale.



Mamadou Lamine Dianté s’est prononcé sur la situation économique du pays ce dimanche 6 septembre, à l’occasion de la réception du tout nouveau siège du parti présidentiel Kiiraay à Kolda. La cérémonie a enregistré une forte mobilisation des élus et des responsables politiques de la région.



Revenant sur l’accord technique conclu avec le FMI, le ministre a estimé que celui-ci constitue une étape importante dans la trajectoire de redressement économique du Sénégal. Selon lui, cet accord doit permettre au pays de mobiliser 1 243 milliards de francs CFA pour faire face aux difficultés auxquelles l’économie nationale est confrontée.



Pour Mamadou Lamine Dianté, le contexte actuel appelle surtout à la responsabilité collective et à la mobilisation de toutes les forces vives du pays.



« Nous considérons aujourd’hui que l’heure n’est pas à jouer à faire peur au peuple sénégalais ou à chercher à discréditer notre pays aux yeux de l’opinion internationale », a-t-il déclaré.



Le ministre a, dans le même temps, insisté sur la nécessité de dépasser les querelles politiques pour privilégier l’intérêt national. À ses yeux, la situation économique que traverse le Sénégal doit susciter un "sursaut national", impliquant aussi bien les acteurs politiques que les citoyens.



« La solution doit appeler à un sursaut national, au-delà des clivages politiciens, pour qu’ensemble nous sortions notre cher Sénégal de cette passe tendue », a poursuivi le ministre.



Mamadou Lamine Dianté a également tenu à rappeler que les difficultés actuelles ne sauraient, selon lui, être imputées au président de la République, Bassirou Diomaye Faye.



Cette sortie intervient dans un contexte où les autorités sénégalaises cherchent à restaurer la confiance autour des perspectives économiques du pays. Pour le ministre, l’accord avec le FMI et le Plan de traitement de la dette constituent ainsi des leviers importants pour engager le redressement et permettre au Sénégal de retrouver progressivement une trajectoire économique plus stable.



À Kolda, devant les élus et responsables politiques venus nombreux pour la réception du nouveau siège de Kiiraay, le ministre a donc privilégié un message de rassemblement, appelant les Sénégalais à faire bloc face aux défis économiques et à placer l’intérêt du pays au-dessus des considérations partisanes.