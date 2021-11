Abdou Karim Fofana: "Barthélémy Dias, c'est la pire des choses qui peut arriver à la ville de Dakar"

Le ministre en charge du suivi du Plan Sénégal Emergent (PSE), par ailleurs, candidat de Benno Bokk Yakaar (mouvance présidentielle) pour la mairie de Fann-Point E, s’est exprimé sur les élections locales de 2022 notamment sur la bataille pour la ville de Dakar. Selon Abdou Karim Fofana, le candidat de la coalition Yewwi Askan Wi pour Dakar à savoir Barthélémy Dias serait "la pire des choses qui peut arriver à la ville de Dakar" s'il est élu.



« La bataille de Dakar a déjà démarré puisque vous voyez chaque semaine dans les rues de Dakar certains candidats qui n’ont peut-être comme argument les invectives, les muscles et les marches », a, d’emblée, souligné l’invité du Jury du dimanche (Jdd), de ce 21 novembre 2022.



Parlant de Barthélémy Dias récemment arrêté puis libéré alors qu’il faisait du « Doxantu » (promenade, en français) pour distribuer des flyers en vue de son investiture prévue ce dimanche, Abdou Karim Fofana a déclaré « Barthélémy Dias, il y a beaucoup à dire et à redire ».



Mais d’abord, a-t-il rappelé, « le problème, c’est que nous sommes dans une démocratie et tout le monde sait qu’une démocratie, c’est des principes républicains. Depuis des années, une partie de notre opposition nous a habitués à des marches, des invectives et des manières de faire qui ne sont pas démocratiques. Vous voulez concourir aux suffrages des Sénégalais, vous avez le temps de faire vos réunions publiques, des porte-à-porte. Moi j’en fais tous les jours, mais je prends la peine d’informer l’autorité ».



Revenant sur le concurrent d’Abdoulaye Diouf (candidat de BBY pour la ville de Dakar), M. Fofana s’est interrogé : « A quoi le sieur Barth nous a habitués ? « Est-ce qu’il nous a habitués à des promenades sans aucune violence ? Sans aucune provocation ? Moi je suis factuel. Prenez l’année 2021, vous prenez jour par jour, d’ailleurs Barth, dans ses interviews, l’a dit à la Tfm. Il a dit qu’il va se calmer et ça c’est un aveu. Il nous a habitués à la violence, à des invectives. La preuve ? Comment vous pouvez expliquer l’appel qu’il a lancé avant de quitter sa maison le jour de l’audience à 8 heures 30 minutes, alors qu’il sait que le procès a été renvoyé. Mais malgré tout, à 10 heures, il mobilise tous ses amis, ses acolytes et force une marche à Dakar qui n’a pas autorisée ».



Comme pour tenter de justifier la dernière arrestation de Barthélémy Dias, M. Fofana d’expliquer : « Une personne comme ça, qui vous habitue à de tels actes, la police les autorités territoriales ont le devoir et la responsabilité de prévenir tout débordement ».



Le candidat de BBY pour la mairie de Fann-Point E pense aussi que « dans Yewwi Askan Wi il y’a un problème, des non-dits, des conflits d’intérêt, des calculs politiciens. Barthélémy Dias, c’est la pire des choses qui peut arriver à la ville de Dakar. S’il gagnait ces élections, ça deviendrait un concurrent pour Ousmane Sonko en 2024. C’est la raison pour laquelle ils ont tardé à déposer des listes ».



M. Fofana parle « d’irresponsabilité » suite à la déclaration de Barthélémy Dias selon laquelle, « il ne travaillerait pas avec le président de la République une fois élu maire ».



« Nous avons des institutions qui sont superposées qui sont l’Assemblée nationale, l’exécutif, les collectivités territoriales. La collaboration pour le bonheur des Sénégalais est nécessaire», a-t-il conclu.