Abdou Karim Sall envisage de reboiser tout le long de l'autoroute Ila Touba

Lors de la campagne de reboisement nationale tenue le week-end dernier dans la ville sainte de Touba, le ministre de l'Environnement et du développement durable, Abdou Karim Sall a fait face à la presse après le premier arbre symbolique planté par le représentant du khalife général des mourides, Serigne Abo Mbacké. Il a fait savoir que le président de la République, Macky Sall a l'intention de planter des arbres tout au long de l'autoroute Ila Touba.



"Le président de la République, Macky Sall, nous invite à rendre vert le long de l'autoroute Ila Touba. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train de voir les possibilités pour reboiser tout le long de cette importante infrastructure que le président a mis à la disposition des populations, notamment, celle de Touba ", rapporte Abdou karim Sall.



S'agissant de la campagne de reboisement, il réitère son engagement à exécuter à la lettre les instructions du chef de l'Etat. "Après Touba, nous continuerons le travail dans les autres localités du pays pour exécuter à la lettre les instructions du président Macky Sall dans ce sens, car il veut qu'on fasse de sorte que tout le monde soit sensibilisé, et qu'on profite de cette hivernage pour planter des arbres et les entretenir".