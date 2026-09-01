Kaolack : le parti Kiiraay dénonce «le forcing» de Sonko et demande la dissolution du parlement

Au Sénégal, dans un contexte de «désaccord profond» entre la majorité parlementaire et le pouvoir exécutif, les acteurs politiques continuent d’appeler à la dissolution de l’Assemblée nationale. C'est le cas à Kaolack où le coordinateur régional chargé des affaires culturelles et religieuses du parti Kiiraay, Cheikh Ibrahima Diallo, a souligé qu'une dissolution de l'Assemblée nationale est devenue nécessaire pour sauver le Sénégal d'une éventuelle crise socio-politique.



«Ousmane Sonko, dès sa prise de fonction, il a fait un forcing. Au lieu de faire une cohabitation positive, c'est le contraire. Il a créé une armada à partir de l'Assemblée pour détruire ce qui reste dans l'économie sénégalaise et aussi pour faire affaisser ce qu'on appelle l'État sénégalais, nos deniers publics», a déclaré Cheikh Ibrahima Diallo.



Face à cette situation, il a appelé le chef d’Etat Diomaye Faye à prendre ses responsabilités, en dissolvant le parlement. «Il faut qu'il dissolve cette Assemblée qui crée des problèmes, qui opprime le peuple», a-t-il déclaré, accusant Ousmane Sonko d’avoir «abîmé» le Sénégal et sa démocratie.



Cette interpellation intervient dans un contexte où le Premier ministre Al Aminou Lô est attendu dans les prochains jours à l’Assemblée nationale pour sa Déclaration de politique générale. Si des experts redoutent une motion de censure du gouvernement, ce n’est qu’’à partir de décembre 2026 que le président Diomaye Faye ne pourra que dissoudre légalement le parlement.