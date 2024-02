Abdou Latif Coulibaly, ministre et secrétaire général du gouvernement démissionnaire, " en parcourant ma circonscription rien ne présageait la tenue d'une élection présidentielle

Après avoir démissionné de son poste de ministre et secrétaire général du gouvernement, Abdou Latif Coulibaly a fait part ce matin sur les ondes de RFI de la situation de son département (Foundiougne). Pour Monsieur Coulibaly en parcourant son fief électoral et en sa qualité d'élu local (maire de Sokone) rien ne présageait la tenue d'une élection présidentielle. (...) « Je suis un élu de l'intérieur du pays, au moment où je vous parle je suis dans ma base électorale, la circonscription, j'ai fait tout le département qui est ma circonscription et aucun acte de préparation de cette élection n'a été engagé « .

« Hors, au Sénégal, nous avons l'habitude, pendant 3 mois, de procéder aux préparatifs des élections, à la formation des électeurs, au pré-positionnement du matériel électoral et rien n'a été fait. Cela devait se faire bien avant que le Conseil Constitutionnel ne se réunisse, ils ne l'ont pas fait «, a fait savoir Abdou Latif Coulibaly .

Pour rappel, le maire de Sokone est d'avis que le Sénégal est en train de vivre un fait inédit dans son histoire politique. Monsieur Coulibaly est par ailleurs, le frère cadet de Cheikh Tidiane Coulibaly, un des juges du Conseil constitutionnel accusé de corruption par les députés du PDS.