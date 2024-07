Abdou Mbow : « je suis persuadé maintenant que Diomaye, c’est Sonko »

Depuis la sortie de Diomaye après 100 jours en tant que Président, Abdou Mbow ne cesse de s’indigner et de critiquer à tout bout de champ. Face à la presse, ce mardi, le président du groupe parlement BBY est revenu à la charge.



Prenant la parole, Abdou affirme et signe que Sonko et Diomaye ne font qu’un mais pas dans le vrai sens du slogan. « Ce n'est que maintenant que je crois au slogan (Sonko moy Diomaye Diomaye moy Sonko) Sonko, c'est Diomaye et Diomaye, c'est Sonko et je le confirme », a -t-il balancé.



« Effectivement », poursuit le parlementaire, « Sonko c'est Diomaye et Diomaye c'est Sonko, de par le bavardage, le manque de compétence et la manie de dire des contrevérités. En cent (100) jours au pouvoir, ils ne savent toujours pas où mettre les pieds, ils ont prouvé au Sénégalais que ce fameux projet n'est en réalité que du vent. Ils ont montré que tout ce qu'ils savent faire, c'est proférer des insultes, et diffamer », a déclaré Abdou Mbow.



D'après Abdou Mbow, les réalisations soulignées par le chef de l'Etat samedi lors de son face-à-face avec la presse sont en réalité les chefs-d'œuvre de l'ancien Président Macky Sall. « La loi de finance dont il a fait allusion, ils l'ont trouvé là et il n'y a eu depuis lors, ni hausse, ni baisse. Elle a été votée lors de la DPB. De même pour la mise à exploitation du Sangomar, qui est un projet piloté par Macky Sall et son équipe. Pareil pour la mise en service du BRT, en tout, ils veulent s'approprier le travail de l'Ancien Régime pour leurrer les Sénégalais. »



Faisant allusion au témoignage fait par le Président Diomaye envers son PM, en répondant à une question d’un des journalistes sur place concernant des prédictions sur une possible séparation ou trahison entre les deux, Abdou Mbow estime que « Le Président dans son argumentation a fait savoir qu'il n'est pas à la hauteur de diriger le pays ».



Il a également dénoncé une stratégie de salir les efforts de Macky par l’actuel Président et parle de mauvaise foi.« Dans ses propos, le Président Bassirou Diomaye a voulu salir la réputation et la gestion du régime de Macky Sall. Un homme qui a transformé structurellement le Sénégal, sur plusieurs plans, notamment la construction, d'hôpitaux, réfections et construction d'universités, infrastructures... », a -t-il rappelé.



Concernant la déclaration du chef de l'Etat selon quoi, il n'y avait pas de fond dans les caisses de l'Etat, Abdou Mbow soutien que c'est par incompétence que le Président a pu faire une telle déclaration. « C’est par ce qu'il ignore comment s'y prendre, car il ne sait pas ce que c'est un budget en plus, il y a manque de coordination avec ses équipes, de toute façon ce n'est pas lui qui dirige, et ils ne sont pas de bonne foi ».



« Les fonds publics rappelle Abdou Mbow sont des fonds votés à l'Assemblée nationale dans les lois de finances. Pour l'année 2024, les fonds de solidarité africaine, sont estimés à 2 milliards 156 millions, 296 mille FCFA, les fonds spéciaux de la présidence de la République : 3 milliards, 500 millions FCFA, les fonds d'interventions sociales de la présidence de la République : 2 milliards, 300 millions. Le tout fait 7 milliards, 956 millions, 296 mil FCFA. Et c'est ce qu'on appelle les fameux 8 milliards. Ces fonds se votent à l'Assemblée nationale, et ce, depuis plusieurs décennies et de Abdou Diouf jusqu'à Diomaye, il n'y a pas d'augmentation notée, même pas 5 FCFA de plus », a expliqué le responsable de l’APR.



« De Senghor à Macky Sall », Souligne Abdou Mbow : « il n'y a aucun Président qui a eu un manque de pudeur et l'inélégance de se prononcer sur cette question stratégique laissée à la discrétion d'un Chef d'Etat, d'en parler publiquement. Ces fonds sont mobilisés conformément aux règles tout comme le vote de budget. Le budget en place est de 24,3 % et lui, il affirme n'avoir rien trouvé. C’est par ce qu'il croyait, qu'il allait trouver au Palais, des placards pleins d'argent. Et comme ce n'est pas le cas, il dit qu'il n y a pas de fonds dans les caisses. Tout cela résulte de la mauvaise foi qui les anime. En vérité, ils ont trouvé à leur accession au pouvoir, ce que l'on appelle la réserve sécuritaire bien alimentée pour leur permettre de dérouler sans problème », a affirmé le député de BBY.