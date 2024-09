Abdoul Mbaye dénonce : "le « Jub, jubal, jubanti » n’a pas sa place sur les documents administratifs"

Les nouveaux timbres fiscaux mis en vente par la Direction des impôts et domaine (Dgid) mettent en évidence le nouveau slogan de la République « Jub, jubal, jubanti ». Une modification qui soulève l'ire des Sénégalais. Abdoul Mbaye s'invite au débat. Sur X ( ancienne Twitter), il a rappelé qu'il dénonçait "en son temps le « beige et marron » envahissant les logos et le bien publics".



Aujourd'hui, a ajouté l'ancien Premier ministre sous Macky Sall, "le « Jub, jubal, jubanti » n’a pas sa place sur les documents administratifs".



"J’ai dénoncé en son temps le « beige et marron » envahissant les logos et le bien publics. Il faut aussi rappeler aujourd’hui que le « Jub, jubal, jubanti » n’a pas sa place sur les documents administratifs. Respectons la République, la Patrie et la diversité de notre Nation", a-t-il écrit.