Abdoul Mbaye ne lâche pas Macky Sall: C'est à lui de "solliciter le pardon de ses adversaires martyrisés"

La paix repose certes sur le pardon, mais pour ma part je ne vois pas à qui @Macky_Sall devrait accorder le sien. Plutôt à lui de solliciter celui de ses adversaires politiques martyrisés, embastillés, humiliés ou trahis qui pourraient encore lui faire confiance. — Abdoul MBAYE (@AbdoulMBAYE2019) November 13, 2019

Après sa sortie mardi sur la panne de l’avion présidentiel, l’ancien Premier ministre Abdoul Mbaye est revenu ce mercredi avec un autre sujet qui vise directement chef de l’Etat, Macky Sall. Dans un tweet, il estime que c’est au président Sall de "solliciter le pardon de ses adversaires politiques martyrisés, embastillés, humiliés ou trahis qui pourraient encore lui faire confiance".Cette réaction de M. Mbaye intervient quelques jours après la célébration du Gamou à Tivaouane, grand pèlerinage annuel commémorant de la naissance du Prophète Mohamed (Psl). Au cours de cette cérémonie religieuse, le porte-parole du Khalife général des Tidianes, une des plus grandes confréries religieuses au Sénégal, Serigne Pape Malick SY a invité le chef de l’Etat à plus de pardon.« On ne peut pas gouverner un pays, sans tolérance. Quand on est président on doit pardonner, faire la sourde oreille sur certains faits », a lancé M. Sy samedi dernier, lors la cérémonie officielle de la 118e édition du Gamou.