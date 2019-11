Gamou 2019: Macky Sall invité à plus de tolérance et de pardon

Le porte-parole du Khalife général des Tidianes, Serigne Pape Malick Sy, a invité samedi, le président Macky Sall à plus de tolérance et de pardon pour diriger le pays. "On ne peut pas gouverner un pays, sans tolérance. Quand on est président on doit pardonner, faire la sourde oreille sur certains faits", a livré M. Sy, lors la cérémonie officielle de 118e édition du Maouloud.



Serigne Pape Malick SY a pris l'exemple d'un incident vécu par l'ancien président de la République du Sénégal Léopold Sédar Senghor, lors d'un meeting organisé à Thiès par Jean Collin. "Lors de la prise de parole du président Senghor à ce meeting, un individu l'avait insulté. Dans un mouvement de foule on conduisait l'homme, et Senghor s'arrêta pour demander qu'est-ce qui se passe? Les gendarmes lui rétorquent que ce jeune homme venait de vous insulter de mère", raconte t-il, avant de poursuivre sur la façon dont Senghor a pris les choses.



M. SY fait savoir à l'audience que Senghor a pris le micro, pour dire "je lui pardonne". Et les limiers qui pensaient que cet individu méritait une sanction, ont voulu le conduire à la police. Et c'est là que Senghor revient pour leur dire cette phrase "On ne peut pas être plus Senghoriste que le Senghor, je lui pardonne."



Et le religieux de signifier à la salle comment le président Senghor était si réfléchi dans ses actes. Parce que selon le marabout, S'il avait dit il faut pas être plus royaliste que le roi, les gens diront que Senghor se considère comme le roi. Raison de plus il a dit, On ne peut pas être plus Senghoriste que le Senghor.