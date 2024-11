Abdoul Mbaye répond à Sonko sur l’affaire Kandé : « Notre pays n’a pas besoin de propos incendiaires mais de paix sociale »

Les réactions se multiplient depuis la déclaration du Premier ministre Ousmane Sonko concernant l’affaire Général Kandé, où il a averti les opposants et journalistes diffusant de fausses informations. Cette sortie n’a pas laissé indifférent Abdoul Mbaye.



Sur Facebook, l’ancien Premier ministre a répondu au leader de Pastef en affirmant : S’il vous plaît Monsieur le Premier ministre Ousmane SONKO, si le Sénégal est encore une République et non une dictature, et au risque de me répéter, prenez enfin conscience que vous n’êtes ni procureur ni juge de siège, et que vous ne pouvez décider d’envoyer quelqu’un « pourrir à Reubeuss (prison sénégalaise) ».



« Notre pays n’a pas besoin de propos incendiaires mais de paix sociale et de préparation aux futurs jours de souffrance économique et de sacrifice », a-t-il ajouté.