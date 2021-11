Abdoul Mbaye sur un éventuel 3e mandat de Macky : « le contexte sous-régional amène quiconque à un minimum de réflexion»

Le tout premier chef du gouvernement de Macky Sall, Abdoul Mbaye exprimé sur le retour du poste de Premier ministre et sur un éventuel troisième mandat du président Sall. Intervenant sur la RFM ce dimanche, il a laissé entendre que chef de l'État cherche à faire porter le chapeau de son échec sur le futur occupant du poste, ajoutant que le contexte sous-régional amène quiconque à réfléchir sur un éventuel troisième mandat.



« Le Sénégal est en impasse budgétaire d'endettement et de croissance et il faut quelqu'un pour porter le chapeau. Et ça, c'est le futur Premier ministre. Le moment venu, il dira, ce n'était pas moi. C'était le premier ministre», a dit Abdoul Mbaye, qui se prononçait sur le retour du poste de Premier ministre, supprimé en avril 2019.



Sur l'éventuel troisième mandat, M. Mbaye estime tout simplement que «le contexte sous-régional dont les développements ne sont pas terminés, amène quiconque à un minimum de réflexion». Il dit ne pas croire que le futur Premier ministre soit le successeur de Macky Sall.