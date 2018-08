Abdoulaye Baldé appelle l’opposition à transférer son combat sur le fichier électoral

« Il faut que l’opposition se réunisse dans le cadre d’une grande concertation pour la défense du fichier électoral » pour le bon déroulement du processus, a déclaré le leader des centristes.

« Je pense que cela doit être un combat permanent de l’opposition pour que tous les Sénégalais retirent leurs cartes d’électeurs et qu’on ait un fichier électoral unique », a estimé Abdoulaye Baldé.



Hormis le fichier électoral, Baldé a évoqué la question des pièces d’identité que beaucoup de Sénégalais d'ici et de la diaspora n’ont pas encore reçus.



A noter qu'à Dakar-plateau, sur plus de 12.000 cartes d’électeurs biométriques, seules 123 ont été retirées, selon l’Adjoint au Sous-préfet, Mass Bousso, qui a aussi appelé les Sénégalais à « venir récupérer leurs cartes ».