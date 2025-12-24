Incendies criminels à Saly : 5 élus dont trois adjoints au maire envoyé en prison

Ce qui devait être un litige foncier a viré au complot criminel. Cinq Elus, dont trois adjoints au maire de Saly, (Mbour/petite Cote) ont été placées sous mandat de dépôt, mardi 25 décembre à Mbour pour avoir planifié des attaques violentes contre des infrastructures touristiques.



Le litige porte sur un terrain situé face au siège de la Sapco. Alors que la société y organisait sa foire annuelle depuis le 20 décembre, la mairie qui revendiquait le site pour la construction d'un centre de santé est passé à l’acte après une manifestation dispersée par la police. Selon « Libération », les élus ont basculé dans la clandestinité numérique. Dans un groupe WhatsApp privé, les autorités ont intercepté des audios et messages d'une grande virulence. Dans les audios, ils planifiaient des projets d'incendie du siège de la Sapco, d'hôtels et des stands de la foire. Il y’avait également des insultes graves visant le commissaire de police et le sous-préfet de Sindia.



Les mis en cause avaient déjà commencé à mettre leur plan à exécution par des feux de rue et des actes de vandalisme sur les stands. Confrontés aux preuves techniques, ils sont passés aux aveux avant de présenter des excuses.

Suite à ces aveux, F. D. Sarr : 1ère adjointe au maire, B. Babou Guèye : 2ème adjoint au maire, L. Djigal : Adjoint au maire, B. Dieng & F. D. Sane : Conseillers municipaux et N. Fall : Agent de crédit et président de zone ont tous été incarcéré pour « Incitation à la violence, troubles à l'ordre public, manifestation non autorisée et destruction de biens ».



