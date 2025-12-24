Escroquerie : un réseau de faux agents Sonatel démantelé par la SR de Colobane

La Section de recherches (SR) de Colobane a démantelé un réseau spécialisé dans l’escroquerie dite de la « facture impayée », après le vol de 10 millions de FCFA. Un premier suspect a été arrêté puis écroué dans le cadre de cette affaire.Les faits remontent au 24 novembre. Profitant de l’absence de la propriétaire des lieux, D. Diouf, des individus ont contacté son domicile via une ligne fixe, se faisant passer pour des agents de la Sonatel. Prétextant une imminente coupure de ligne, ils ont réussi à manipuler l’employée de maison, à qui ils ont soutenu agir avec l’accord de sa patronne. Sous pression, cette dernière a remis la somme de 10 millions de FCFA à un taximan chargé de l’acheminer jusqu’à Kaolack.Saisie du dossier, la SR de Colobane a remonté la filière jusqu’à Taïba Niassène. Les investigations ont conduit à l’arrestation de Baye Bitèye, présenté comme un charlatan ayant réceptionné l’argent. Il a été transféré à Dakar pour les besoins de l’enquête. Selon Libération, d’autres complices ont été identifiés, notamment à Ziguinchor.Déféré vendredi dernier, Baye Bitèye est poursuivi pour « association de malfaiteurs, escroquerie, usurpation de fonction, faux et usage de faux ».Dans ce dossier, la Sonatel s’est constituée partie civile afin de préserver son image. L’opérateur a rappelé qu’aucun de ses agents n’est habilité à demander un retrait d’argent liquide, que ce soit à domicile ou par téléphone.Les recherches se poursuivent pour interpeller les autres membres présumés du réseau.