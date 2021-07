Abdoulaye Diouf Sarr : « l’Armée est déjà dans le Comité national de gestion des épidémies»

L’armée est dans le Comité national de gestion des épidémies (Cnge). C’est ce qu’a révélé le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, rassurant ainsi ceux qui demandaient l’implication de l’armée dans la riposte contre l'épidémie à coronavirus.



« L’armée est dans le Cnge. Le directeur de la santé des armées est membre du Cnge », a révélé le ministre Diouf Sarr à l’émission Objection de dimanche sur Sud Fm. Et d’ajouter : « Avant-hier (vendredi), j’ai présidé une réunion, il était là ».



A en croire le ministre, si dans la riposte des décisions relatives à l’armée par rapport à l’utilisation de leur capacité ont été prises, c’est parce que l’armée est bien présente dans le comité.



« Si on peut prendre des décisions relatives à l’armée en termes d’utilisation de leur capacité de prise en charge, c’est parce que le président du Cnge a aussi, de ce point de vue-là, autorité sur la médecine des armées pour utiliser sa capacité », a-t-il souligné.



Sur le plateau du Jury de Dimanche dernier, l’ancien directeur de la Prévention et de la Statistique, Sogué Diarisso, considérant cette crise sanitaire comme « une attaque virologique » que le ministère de la Santé ne pouvait pas gérer seul, avait sollicité l’implication de l’armée dans la riposte.