Abdoulaye Wade consacre son temps dans la collecte d’informations et de données pour rédiger ses mémoires

Après avoir libéré tout le personnel qui était à son service hormis deux personnes, l’ancien président sénégalais, Abdoulaye Wade consacre actuellement son temps dans la collecte d’informations et de données pour rédiger ses mémoires, selon le journal L’AS.



Il a décidé de mettre à contribution certains de ses anciens collaborateurs triés sur le volet à qui il a demandé de lui collecter toutes les informations relatives aux plus grandes étapes de sa riche trajectoire. A cet effet, certains ont la responsabilité de lui collecter les informations liées à ses voyages à l’étranger.



Dans ses mémoires, selon une source au journal, Me Wade reviendra sur l’affaire Me Babacar Sèye, nom vice-président du Conseil constitutionnel, assassiné le 15 mai 1993, à la suite de contestations électorales, et aussi il reviendra sur tout son parcours d’opposant et son exercice au pouvoir.