Abdourahmane, toi aussi, quelqu'un qu'on accuse de vampire ne doit se curer avec les jambes d'un bébé...

Un ami m'a envoyé un message pour me demander si je suis surpris de la note de notre frère de parti Abdourahmane Diouf désignant deux de ses "militants" de l'Ex Awalé respectivement comme coordonnateur en charge de la stratégie et coordonnateur en charge de la communication et presse, j'ai souris à gorge avant de lui répondre que personne n'est surpris. Certains le murmuraient déjà. Même s'il m'arrivait aussi d’y croire, je me disais que non le frère Abdourahmane Diouf ne va pas donner raison à ceux qui disent qu'il travaille à placer partout ses Hommes pour avoir le contrôle du parti à tous les niveaux et se positionner d'ici 2029.



Très cher Abdourahmane, si j'étais votre conseil, je m'opposerai de toutes mes forces contre cette décision parce que Kiiraay est né d'un processus, de l'engagement et de la fusion de plusieurs partis et mouvements. Des structures qui étaient dirigées par des personnalités de compétences diverses. Alors, il serait réducteur et voir dangereux de limiter notre stratégie et communication dans le "Awalé".



Cher Abdourahmane, ces hommes et femmes que vous avez décidé d'écarter et de placer vos militants de l'Ex Awalé ont mis en place cette Taskforce communication sous l'impulsion de Mme le Superviseur Général Aminata Touré Mimi. Depuis le 11 novembre 2025, ces hommes et femmes se sont donnés corps et âmes avec les moyens du bord pour imposer notre Coalition puis notre parti.



Il faut alors éviter de créer des tensions inutiles dans notre camps. Il est inacceptable que des militants puissent diriger par exemple des leaders de partis et de mouvements juste parce qu'ils sont des militants de votre ex parti Awalé. Les compétences ne manquent pas chez les leaders. Personnellement, quand j'étais désigné Coordonnateur national de la Cellule Média, c'était pas uniquement à cause de ma proximité avec Mme Aminata Touré Mimi mais c'est aussi parce que je suis membre du Conseil des leaders qui a été là depuis l'avant présidentiel.



Le jour de la présidentielle, je coordonnais avec l'ancien DG de 3FPT, Amadou Babo Ba, la relation avec la presse. El Malick Ndiaye de Pastef me l'avait désigné parce que j'étais membre du pôle communication dans le directoire de campagne en mars 2024. Le 23 mars 2024, j’ai pris part à la réunion de coordination présidée par le Président Bassirou Diomaye Faye au quartier général. C’était avec les deux informaticiens qui géraient la plateforme « Jargogne », Mme Aminata Touré Mimi, Ousseynou Ly, Dr Cheikh Dieng, pour ne citer que ceux-là…



Depuis lors, nous avons joué notre rôle avec engagement et détermination. C’est pourquoi d’ailleurs dès les premières heures le 11 novembre 2025, Madame Aminata Touré Mimi nous a confirmé dans cette tâche. Le 02 Mai 2026, elle nous confirme officiellement à travers une note Coordonnateur national de la Cellule Média. Est-ce à dire que cette nomination n'est plus valable du moment où le Président de notre parti lui a confié le pouvoir d'agir en son nom ?



Évitons de nous créer des problèmes inutiles. Laissons les gens qui faisaient déjà et bien le job continuer leur travail et avançons. Sinon on risque de se crêper les chignons pour rien. À bon entendeur salut !



PS : Je tiens à préciser que je n'ai rien contre les frères Assane Diouf et Amadou Wagne pour qui j'ai énormément d'admiration et d'estime. Ils le savent tous deux.



Bassirou DIENG, Membre du Conseil des leaders de Kiiraay, Coordonnateur national de la Cellule Média de Kiiraay, Membre de la Taskforce Stratégie et Communication, du Think Tank Cadre et de la Taskforce Élection de Kiiraay