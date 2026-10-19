Loi de finances 2027 : l'Etat annonce 12 LYNAQE, un second pont à Ziguinchor et 15 000 salles de classe connectées

Le gouvernement sénégalais a détaillé ses priorités d’investissement pour 2027 dans le projet de loi de finances initiale (LFI). Le document prévoit la mise en œuvre de plusieurs projets d’envergure touchant l’éducation, la santé, les infrastructures routières et l’accès à l’eau.



Éducation, santé et accès à l’eau au cœur des investissements



Selon le projet de budget, l’État entend renforcer les infrastructures sociales et sécuriser les ressources en eau. Sur le volet éducation, il est prévu la construction de 12 Lycées Nation-Armée pour la Qualité et l’Équité (LYNAQE), de 15 000 salles de classe connectées et la mise en service de 45 Espaces Numériques Ouverts (ENO). Le gouvernement annonce également la poursuite des chantiers des universités Souleymane Niang de Matam (USNM), du Sénégal Oriental et du Sine-Saloum El Hadji Ibrahima Niass (USSEIN).



Dans le domaine de la santé, le budget prévoit la construction de nouveaux hôpitaux et centres de santé. Une enveloppe de 91 milliards de FCfa est affectée à la construction de quatre hôpitaux et 12,8 milliards FCfa à la réalisation et à l’équipement de centres de santé. Concernant l’eau et l’assainissement, les investissements porteront sur l’accès universel à l’eau potable, l’extension des réseaux d’assainissement, la gestion durable des ressources et le renforcement de la résilience climatique.



Infrastructures : autoroute, ponts et désenclavement agricole



Plusieurs chantiers d’infrastructures sont inscrits dans la LFI 2027. L’autoroute Dakar-Tivaouane-Saint-Louis est budgétisée à hauteur de 108,2 milliards FCfa. Pour la région de Ziguinchor, 27,3 milliards FCfa sont prévus pour la construction d’un deuxième pont et 5 milliards FCfa pour la réhabilitation du pont Émile Badiane. La route Bargny-Sendou-Ndayane figure également parmi les projets avec un budget de 5 milliards FCfa.



Le désenclavement agricole bénéficiera d’une enveloppe de 45 milliards FCfa à travers le Projet d’amélioration de la connectivité des zones de production agricole (PCZA), selon des informations rapportées par Le Soleil. Le programme national d’éclairage public, ex-projet des 100 000 lampadaires solaires, est doté de 25 milliards FCfa. Enfin, le gouvernement indique que le budget soutiendra la valorisation du patrimoine culturel, les industries créatives, l’artisanat et le tourisme, présentés comme des leviers de création d’emplois et de diversification de l’économie.