Guédiawaye: «Baye Zale» arrêté avec du chanvre indien après cinq mois de cavale

Après une fuite de cinq mois, Saliou Diouf, surnommé « Baye Zale », a été interpellé le vendredi 16 octobre 2026 à son domicile situé au marché Khelcom par les éléments du poste de police de Wakhinane-Nimzatt (banlieue de Dakar). Le jeune homme de 20 ans est accusé de la séquestration et du viol présumés de deux adolescentes de 13 ans, M. Diène et A. Ba, portées disparues en mai dernier avant d'être retrouvées à Rufisque. Lors de son arrestation dans sa chambre familiale, il a également été trouvé en sa possession 20 cornets de chanvre indien, ajoutant un volet de trafic de drogue au dossier.



D’après L’Observateur, l'une des victimes présumées, M. Diène, est tombée enceinte à la suite des faits dénoncés. Les examens médicaux réalisés au moment de la découverte des filles avaient déjà révélé des traces de rapports sexuels récents. Bien que la mère du suspect ait un temps été poursuivie pour complicité avant d'être placée sous contrôle judiciaire, le suspect principal est désormais au cœur des poursuites.



Entendu en garde à vue, Saliou Diouf a nié les accusations de viol, soutenant que les deux jeunes filles étaient ses copines et qu'elles étaient consentantes. Cette ligne de défense n'a cependant pas arrêté la procédure judiciaire. Le mis en cause doit être déféré ce lundi 19 octobre matin au parquet du tribunal de Pikine-Guédiawaye pour des faits présumés de séquestration, de viols multiples suivis de grossesse et d’offre ou cession de drogue.