Lutte sénégalaise : le choc Franc - Reug Reug reprogrammé au 7 février 2027

Le combat tant attendu entre Franc et Reug Reug n'aura finalement pas lieu le 31 janvier. Ficelé par Jambaar Productions, l'affiche surnommée "Le combat du Millénaire", qui doit opposer Reug Reug de Thiaroye à Franc de la Jambaar Wrestling Academy, a été reportée au 7 février 2027.



Selon le promoteur cité par le site Wiwsport.com, ce réaménagement du calendrier a été opéré par la structure dirigée par Mansour Ba afin de permettre à Canal+ d'assurer la diffusion de la rencontre.



La chaîne française, qui avait fait son entrée dans la retransmission de la lutte sénégalaise la saison dernière avec le choc royal Modou Lô - Sa Thiès, va renforcer sa présence pour la saison 2026-2027. Elle prévoit de retransmettre six grands galas, dont celui du 29 novembre avec Balla Gaye 2 contre Ada Fass, du 3 janvier 2027 avec Sa Thiès contre Siteu, du 7 février 2027 avec Franc contre Reug Reug, et du 4 avril 2027 avec une double affiche Jackson contre Eumeu Sène et Ama Baldé contre Lac 2. Deux autres événements sont également annoncés en juin et juillet 2027.