Drame à Doutky : une femme de 43 ans tuée à coups de couteau, sa fille de 23 ans interpellée

Au centre-ouest du Sénégal, un drame familial s'est produit dans la soirée du vendredi 17 octobre, au village de Doutky, dans la commune de Ngoye. Selon les informations de Libération, une mère de famille identifiée comme Seyé Ngom, âgée de 43 ans, a été mortellement poignardée à son domicile. La mise en cause présumée est sa propre fille, F. Ndiaye, âgée de 23 ans.



La jeune femme, qui souffrirait de troubles mentaux selon les premiers éléments, serait récemment revenue au domicile familial suite à des problèmes conjugaux.



Une enquête a été ouverte par la gendarmerie de Bambey après que F. Ndiaye a été interpellée.